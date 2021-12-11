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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Yerde yaralı yatarken başına iki el daha sıktı

Yerde yaralı yatarken başına iki el daha sıktı
Komiser yardımcısı Elif Ş.'yi (31) rahatsız ettiği için hakkında rapor tutan Hakkâri Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i (46) şehit eden tutuklu katil polis Nasuh Çulcu'nun (28) iftiraları bir kez daha çürüdü. Çulcu, ilk ifadesinde "Bana küfür ve hakaretler etti" demişti. Olayı anlatan 5 görgü tanığının ifadelerinde şehit Hasan Cevher'in ağzından çıkan tek bir küfür yer almadı. Olayın yaşandığı Hakkâri Polisevi Yemekhanesi'nde garsonluk yapan ve olayın en yakın görgü tanığı olan İsmail Ö.'nün ifadesi de katilin küfür ve hakaret iddialarını çürüttü. Çulcu'nun yerde yatan Cevher'in başına 2 el daha ateş ettiğini belirten en yakın görgü tanığı İsmail Ö.'nün ifadesinde de Cevher'in Çulcu'ya küfür veya hakaret ettiğine ilişkin bir beyan geçmedi. Cevher'e küfür ve hakaret ettiği iftirasını attığı öne sürülen Çulcu, polisleri de hedef aldı. Çulcu "Gözaltına alındıktan sonra polisler bana şiddet uyguladı" dedi. Katil hakkında hazırlanan iddianamede "Şüphelinin öldürme amacı ile hareket etmediği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır" denilmişti. Hakkında "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istenen Çulcu'nun yargılanması sürüyor. Emir SOMER / SABAH

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Yerde yaralı yatarken başına iki el daha sıktı
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