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Giriş Tarihi: 14.7.2023

Yerebatan Sarnıcı’nda koku paniği

Yerebatan Sarnıcı’nda koku paniği
Fatih Yerebatan Sarnıcı'nda, konsolosluk daveti öncesi kimyasal koku hissedilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay, saat 17.30 sıralarında Alemdar Mahallesi Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde yaşandı. Yerebatan Sarnıcı'nda İBB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, 76 ülke başkonsolosu ve konsoloslarının katıldığı etkinlik öncesinde kimyasal bir koku hissedildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alanda havalandırma çalışması yaptı. İncelemeler sonucu herhangi bir kimyasal tepkime olmadığı tespit edildi ve ekipler olay yerinden ayrıldı.

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Yerebatan Sarnıcı’nda koku paniği
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