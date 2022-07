Yerelden küresele bir üniversite, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Üç bini aşan akademik ve iki bine yaklaşan idari personeli, 150 binden fazla mezunu ve halihazırda 30 bine dayanan aktif öğrenci sayısı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi başarılarına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. Üniversite 19 Fakülte, 5 Enstitü ve 10 Meslek Yüksekokulu, 3 Yüksekokul, 1 Konservatuar ile yeni dönemde öğrencilerine kapılarını açacak. Uluslararası üniversite sıralamalarında yer alan ve yüksek doluluk oranı ile dikkat çeken Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Üçüncü nesil bir dünya üniversitesi olma vizyonuyla hareket eden üniversitemizin lokasyonuyla, barınma olanaklarıyla, eğitim kalitesiyle, kampüsünün eşsiz güzelliğiyle tekrar tüm öğrencilerimizi bu büyük ailenin bir mensubu olmaya davet ediyorum" dedi.

Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi artan başarılarıyla yeni öğrencilerini bekliyor. 40 yıllık deneyimlerini değişen teknoloji imkanlarıyla öğrencilere büyük bir kampüs içerisinde sunan üniversite ulusal ve uluslararası başarılara imza atıyor. Üniversite hakkında SABAH'a açıklamalarda buluna Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli "Özgün araştırma ve eğitim faaliyetleriyle bilim dünyasına katkıda bulunmak, yenilikçi, araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek, bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda toplumsal gelişime öncülük etmek Üniversitemizin temel misyonudur. Araştırma, eğitim ve sağlık alanında öncü, girişimcilik ve yenilikçilikte bilimsel mükemmelliği hedefleyen, kurulduğu şehrin mirasını geleceğe taşıyan, üçüncü nesil bir dünya üniversitesi olma vizyonuyla hareket eden Üniversitemiz, halihazırda 19 Fakülte, 5 Enstitü, 10 Meslek Yüksekokulu, 3 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 50 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Van Gölü kenarındaki eşsiz güzellikteki konumuyla ve kente yakınlığıyla sadece Merkez Zeve Kampüsü'nde değil aynı zamanda Gevaş, Özalp ve Erciş ilçelerindeki Meslek Yüksekokullarıyla nitelikli eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.

ULUSLARARASI TANINIRLIK

Bölge üniversitesi görünümünü uluslararası üniversite ile değiştiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 1000'den fazla yabancı uyruklu öğrenci eğitim alıyor. Öte yandan uluslararası derecelendirme kuruluşlarının sıralamalarında yer alan Üniversite son yıllarda birçok listede yer aldı. Konu ile ilgili Rektör Şevli "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, alanında yetkin derecelendirme kuruluşlarının metodolojisine ve temel indikatörlerine uygun olarak periyodik biçimde sıralama başvurularını gerçekleştirmekte ve hâlihazırda birçok kuruluşun 'Dünya Üniversiteleri Sıralamasında' yer almaktadır. Bu doğrultuda; Van YYÜ, üniversitelerin bilimsel tanınırlığına dair çeşitli akademik alanlarda elde ettiği başarıları 'araştırma - geliştirme performansı, yenilikçi yaklaşımlar ve toplumsal etki' odaklı üç temel indikatöre göre değerlendirmeye alan SCImago Institution Rankings (SIR)'ın 2021 yılı alan bazlı yetkinlik haritasında da yer almıştır. Dünyadan 4126 üniversitenin derecelendirildiği ve Türkiye'den 125 üniversitenin kabul edildiği, üniversitelerin bilimsel başarımının 19 farklı disipline göre raporlandığı SCImago Yükseköğretim Kurumlar Sıralaması 2021'e göre Üniversitemiz dünya genel sıralamasında 569. Türkiye sıralamasında ise 36. olmuş; Tıp, Farmakoloji, Toksikoloji, Eczacılık, Veterinerlik, Çevre Bilimleri ve Sosyal Bilimler gibi birçok alandaysa ilk 20 arasında listelenmiştir. Üniversitemiz 2022 yılında dünya genel sıralamasında 50 basamak yükselerek 519., Türkiye sıralamasında ise 15 basamak yükselerek 21. sıraya ulaşmıştır. Ayrıca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Hollanda merkezli Centre for Science and Technology Studies (CWTS) tarafından yürütülen 'Leiden Ranking' derecelendirme çalışmasında da dünyanın en iyi yüzde 10'luk üniversiteleri kısmında sıralamaya dâhil edilerek 2021 yılı için 1211. sırada yer almıştır. Öte yandan, Üniversitemiz Erasmus Ofisinin Eurodesk Temas Noktası başvurusu olumlu sonuçlanmış ve Üniversitemiz Eurodesk Temas Noktası olarak akredite edilmiştir" şeklinde konuştu.

GELECEĞİN MESLEKLERİ ÖĞRETİLİYOR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi geleceği şekillendirecek birçok farklı bölümde eğitim vermeye devam ediyor. Geleneksel bölümlerin yanı sıra gelecekte istihdamı yüksek olacak birçok bölümde öğrencileri uzmanlaştırdıklarını aktaran Prof. Şevli " Üniversitemizde sadece lisansta değil ön lisans ve lisansüstü programlarımızda da gerek Van'ımızın, bölgemizin gerekse ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik bölümlerimizde eğitim öğretim faaliyetlerimiz sürmektedir. Örneğin; Fen Bilimleri Enstitümüz bünyesinde; Yapay Zekâ ve Robotik Anabilim Dalı, Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Yer ve Çevre Bilimleri gibi bölümler; Eğitim Bilimleri Enstitümüz bünyesinde yer alan Bilişim Teknolojileri ve Bağımlılık Anabilim Dalı, Eğitim Fakültemizde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Su Ürünleri Fakültesinde; Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü gibi birçok bölümde günümüzün gerekliliklerine karşılık verecek şekilde nitelikli eğitim verilmektedir" ifadelerini kullandı.

GENİŞ KAMPÜS HAYATI

7.5 milyon metrekarelik kampüs alanına sahip Üniversite yaklaşık 10 bine yakın KYK yurt kapasitesi ile öğrencilerin barınma ihtiyacını büyük oranda karşılıyor. Öğrencileri eğitimin yanı sıra iyi bir sosyal hayatın beklediğini belirten Şevli "Van şehir merkezine 15 km uzaklıkta olan Kampüse ulaşım, Van'ın her yerinden sağlanabilmektedir. Üniversitemiz Kampüsü, Ferit Melen Hava Alanı'na 20, Van Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ise 12 km uzaklıktadır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 50'ye yakın öğrenci topluluğu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile kampüsümüzde açılan 'Genç Ofis' sayesinde öğrencilerimizin bedenen ve zihnen kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak her türlü imkân ve alanı öğrencilerine sunmaktadır. 2020 Yılında 10.500 metrekare kapalı alana sahip yeni hizmet binasında faaliyetlerine başlayan Ferit Melen Merkez Kütüphanemiz de, yerinden ve uzaktan erişim yoluyla hizmetlerini sürdürmektedir. Öte yandan Bölgenin en büyük spor kompleksine sahip olan Üniversitemizde yüzmeden futbola, basketboldan, voleybola varıncaya kadar her türlü sportif etkinlikte bulunmak mümkündür" dedi.

VAN'A DAVET

Rektör Hamdullah Şevli tercih dönemine giren öğrencilere seslenerek neden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni tercih edebileceklerini aktardı. Tercih yaparken dikkat edilecek noktalara değinen Şevli "Öğrencilerimize tavsiyem öncelikle kendilerine ve tercih edecekleri üniversiteye, bölümlere, okuyacakları şehre dair şu soruları sormalılar: Tercih edeceğim üniversite ve bölümün kariyer olanakları nelerdir? Tercih edeceğim üniversite ve bölüm akademik olarak tatmin edici midir? Üniversitenin konumu nasıl? Üniversitenin sosyal olanakları nelerdir? Kampüs yaşamı nasıl? Bu kampüste kendimi huzurlu, güvenli hisseder miyim? Üniversitenin bulunduğu şehrin hayat pahalılığı ne düzeydedir? Bu sorulara verilecek cevaplar öğrencilerimizin eğitim hayatlarını derinden etkileyecek; eğitim aldıkları süre zarfında onların motivasyonunu artıracak; aldıkları eğitim sonrası iş hayatlarındaki başarılarını belirleyecek önemli ve tercih sürecinde son derece dikkat edilmesi gereken hususlardır. Burada, bu sorular karşısında gönül rahatlığıyla ve samimi şekilde belirtmek isterim ki; Üniversitemiz, Van'ımız bu talepleri fazlasıyla karşılayacak bir eğitim hayatı, bir kültür vadetmektedir. Üniversitemizin lokasyonuyla, barınma olanaklarıyla, eğitim kalitesiyle, kampüsünün eşsiz güzelliğiyle tekrar tüm öğrencilerimizi bu büyük ailenin bir mensubu olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.