Yerlerde sürüklenip üstüne oturulan otizmli genç öldü:Bakımevinde kan donduran vahşet

İstanbul'da Büyükçekmece'de bir özel bakımevinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres, kan donduran bir vahşete kurban gitti. Annesi Gönül Y. tarafından yıllar önce terk edilen otizmli Mehmet Eres ile halası Emel Şen ilgileniyordu.Halası, 5 yıl önce Mehmet'i Büyükçekmece'deki özel bakımevine verdi. Ancak otizmli genç, geçen temmuz ayında daha iyi şartlarda bakılması için verildiği bakımevinde uğradığı şiddet ve darp sonucu yaşamını yitirdi.Ölüm tutanağına 'normal ölüm' yazıldığı için ilk başta aile şüphe duymadı. Ancak bir sonra süre aileye bir ihbar telefonu geldi. Mehmet'in ölümünün şüpheli olduğu söyleyen kişi "Saat 1 ile 3 arasını araştırın" dedi. Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bakımevinde 23 Temmuz gecesi yaşanan vahşet, güvenlik kamera kayıtları ile ortaya çıktı.Kamera kayıtlarına an be an yansıyan olayda, bakımevi görevlileri çarşafı yırtarak yaptıkları bezle 'durmadığı' iddiasıyla Mehmet Eres'i elleri ve ayaklarından sandalyaye bağlıyor. Görüntülere göre, bir görevli darp edilen Eres'in boğazını sıkıyor. Sandalyenin ayakları geriye doğru kalkıyor. Yere düştükten sonra sürüklenen Eres daha sonra yatağına götürülüyor.Dehşet veren o anlarda kurumdaki iki görevli, otizmli gencin üzerine oturuyor. Bu sırada fenalaşan Mehmet Eres'e nefes alamadığı görülünce ilk yardım yapılıyor. Sonrasında ise merkeze ambulans çağırılıyor. Gelen sağlık ekibi gencin vefat ettiğini tutanak altına alıyor. Görüntülerde, merkezde bakım altında tutulan bir gencin daha elleri arkadan ip veya çarşafla bağlanmış şekilde yürürken görülüyor.Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında dava açılırken, Ayazağa Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Eres'in mezarı ise otopsi yapılmak üzere açıldı. Vahşetin izleri otopsinin ardından ortaya çıkacak.SABAH'a konuşan hala Emel Şen, "Kamera görüntüleri yaşananları tüm ayrıntılarıyla gösteriyor. Mehmet'in elleri arkadan bağlanıyor, sandalyeye çarşaflarla bağlı halde oturtuluyo. Bunu hangi insana yapsanız durmaz. Yerlerde sürüklüyorlar. Mehmetimizin bedeni otopsiye gönderildi. Sonuç için 5-6 ay bekleyeceğiz. Otopsi sonucunu bekliyoruz ama 'normal ölüm' dahi eziyet sonucu kriz geçirdiği ortada. Şu an tüm şüpheliler tutuksuz. Hepsinin tutuklanmasını istiyorum" dedi.