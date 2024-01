Tunahan ayağa kalktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 7 Aralık 2023'te sabah okula giderken başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz ayağa kalktı. Bacakları ve vücudunun birçok yeri köpeklerin diş izleriyle parçalanan Tunahan, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım bölümünde bir süredir tedavi görüyordu. Tunahan'ın hastanede ayağa kalkıp yürümeye başladığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Tunahan'ın vücudunun büyük bölümünün sarılı olduğu görüldü. Tunahan'ın babası Halil Yılmaz saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, "Doktorlarımız elinden geleni yapıyorlar. Şu an nefes almaya çalışıyor. Daha önce böyle bir tepki vermiyordu. Yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar. Şu an durumu iyiye gidiyor. Köpekler benim çocuğumu ısırmamışlar, yemişler. Aşırı derecede doku eksikliği var. Kollarında, bacaklarında, poposunda, kafasında, boynunda, her tarafında var. Allah'ım bana onun bir yerini canlı bıraksın, benim için yaşasın. Ben onun gözü de olurum, kulağı da. Yeter ki benim evladım yaşasın" demişti. SABAH