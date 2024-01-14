Yeşil alanlar çocukların kemik sağlığını güçlendiriyor

Orman, park ve bahçe etrafında yaşayan insanların diğerlerine göre daha sağlıklı olduğuna ilişkin kanı, bir araştırmayla daha belgelendi. Belçika'da yapılan araştırmada, park ve bahçelere yakın evlerde büyüyen çocukların kemikleri daha güçlü geliştiği görüldü. Çalışmada, Flaman bölgesinde yaşayan 4 ila 6 yaşlarındaki 300 çocuk incelendi. Evlerinin 1 kilometre yakınında yüzde 25 daha fazla park ya da yeşil oyun alanı bulunan çocukların, düşük kemik yoğunluğundan mustarip olma riskinin yüzde 66 azaldığı gözlemlendi. Ayrıca, bu çocukların erken yaştaki kemik gelişimlerinin de daha sağlam olduğu kaydedildi. Bilimsel dergi JAMA Network Open'da yayımlanan çalışmada, parklara yakın evlerde büyüyen çocukların daha fazla fiziksel aktiviteye katılabildiği, bunun da kemik büyümesine olumlu yansıdığı belirtildi.