Yeşil ışık tartışması cinayetle sonuçlandı

Antalya'da önceki gece geç saatlerde, merkez Kepez ilçesindeki Yeşilırmak Caddesi'nde bulunan ışıklarda bekleyen sanayici Önder Çakır (41), yeşil ışık yanınca otomobilini biraz gecikmeli hareket ettirdi. Arkasında bulunan ve hareket etmek için sabırsızlanan servis minibüsü sürücüsü Neşet G. ile korna çalarak Çakır'a tepki gösterip taciz etti. Çakır ise ışığın yeni yandığını söyledi. Bu duruma sinirlenen Neşet G., aracından inerek, elinde bıçakla Önder Çakır'ın yanına gitti.Önder ÇakırÇıkan tartışma kavgaya dönüşünce de Çakır'ı, eşi Meryem ve 8 yaşındaki kızı Zeynep Deniz'in gözleri önünde kalbinden bıçakladı. Olayı gören eşi ve kızı baygınlık geçidi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri iki çocuk babası Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Neşet G., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Neşet G.Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Çakır'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Meryem Çakır ile oğlu Yusuf ve kardeşi Öner Çakır tarafından teslim alındı. Öner Çakır, "Kardeşimin hiçbir suçu yok. Yeşil ışıkta kalkarken, saldırgan arkadan taciz ediyor. Sonrada gelip bıçağı eşi ve kızının gözleri önünde kalbinden bıçaklıyor" diyerek, yaşananlara isyan etti. Önder Çakır Burdur'un Bucak ilçesinde sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Cinayete tanık olan 8 yaşındaki Zeynep Deniz'in şoktan çıkamadığı öğrenildi.