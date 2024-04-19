Yeşil vatan yapay zekâyla korunuyor

Kara, hava ve diğer ekiplerini sezona hazırlamak isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'da yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı tatbikata Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) güçlü filosu damga vurdu.Antalya'da OGM kontrolünde ormanlık alanda yangın çıkarıldı. Yangına 4 airtractör söndürme uçağı, 2 T-70 Sikorsky helikopter, 1 keşif uçağı (İKU) havadan su atışı yaparken karadan ise 13 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 2 yangın yönetim aracı, 1 greyder, 1 treyler, 2 su ikmal aracı ve 82 personel müdahale ederek tatbikatı tamamladı.Tatbikatın ardından konuşan Yumaklı, geçmişte yaklaşık 40 dakikayı bulan ilk müdahale süresinin bugün 10 dakikaya düştüğünü söyledi. "105 helikopter, 26 uçak ve 14 İHA ormanlarımızı çelik kanatlarıyla adeta kucaklamaktadır. Türk savunma sanayiimizin ürettiği Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'larımız ile T-70 NEFES helikopterlerimizin filomuza ayrı bir güç verdiğini de vurgulamak isterim" ifadelerini kullanan Yumaklı, 1649 arazöz, 2 bin 453 ilk müdahale aracı ve 821 iş makinesinin alevlere karşı en büyük güç olacağını belirtti.Orman yangınlarıyla teknoloji odaklı mücadele edildiğini söyleyen Yumaklı, "İHA'larımız ve yapay zekânın kullanıldığı akıllı yangın gözetleme kulelerimizle milyonlarca hektar ormanı anbean 7/24 gözetliyoruz. Yapay zekâ tabanlı sistemlerle, meteorolojik verilerin, topografik verilerin de işin içine katıldığı senaryolarla, orman yangınını simüle ederek, daha etkili ve yerinde müdahale gerçekleştiriyoruz. OGM tarafından geliştirilen 'Yangın Karar Destek Sistemi' ile yangınla mücadeleyi yapay zekâ tabanlı bir sistemle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Orman yangınıyla çıkmadan mücadele ettiklerini söyleyen Yumaklı, "Benim Ormanım Temiz" kampanyasını duyurdu. "Ormanlarımızdaki yanıcı madde miktarlarının azaltılması amacıyla başlatacağımız kampanyayla ormanlarımızdaki bakım ve temizlik faaliyetlerimizi daha da artıracağız. Bütün vatandaşlarımızı 26 Nisan'da bu kampanyamıza katılarak, özellikle yerleşim yerlerine yakın ormanlardaki yangına sebebiyet veren atıkların temizlenmesine davet ediyoruz. Unutmayalım ki temiz ormanlar, temiz gelecek demektir" diye konuştu. Öte yandan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede başlatılan Orman Yangın Gönüllülüğü sistemine 120 binden fazla kişinin kayıt olduğu bilgisini verdi.