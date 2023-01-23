‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları’ festivali dolu dolu geçti

Türkiye'nin farklı kentlerinden davet edilen 30'dan fazla yayınevi ile çok sayıda yazarın katıldığı, çocuklara yönelik tiyatro gösterileri, konserler, sirk ve animasyon gösterilerinin yer aldığı festivalin tüm etkinliklerine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocuklara ve gençlere yönelik hizmetlerini Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivali ile taçlandırdıklarını söyledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katkı sunmak amacıyla organize ettikleri Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivalini şenlik havasında gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çınar, "Çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek, onların doğru, düzgün ve kaliteli bir hayat yaşayarak topluma yararlı bireyler olmasına imkan tanıyacak projelerimize bugün bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşıyoruz. Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivalimiz ile de bu hizmetlerimizi taçlandırmış oluyoruz. 350 bine yakın nüfusuyla 27 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip Yeşilyurt'ta çocuk ve genç sayısı fazla olunca bizlerde bu yöndeki yatırımlarımıza ve projelerimize ağırlık veriyoruz. Ülkemizin yeni insan kaynaklarına ihtiyacı var yetişmiş, bilgili ve donanımlı bir genç nesille bizler geleceğe daha umutla bakacağız" diye konuştu.