Yeşim’in cinayete kurban gittiği kesinleşti

Manisa'nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında geçen yıl 14 Nisan'da, saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Yeşim Akbaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Yıldız'a ait olduğu belirlendi. 19 Nisan'da İzmir'in Bayraklı ilçesinde gözaltına alınan Doğancan Yıldız tutuklandı.Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Yeşim Akbaş'ın sol el tırnak aralarındaki doku örneklerinin Yıldız'ın doku örneği ile örtüştüğü de iddianamede yer aldı. Doğancan Yıldız'ın, görevinde kullandığı beylik tabancasıyla genç kızı başına tek el ateş ederek öldürüp, 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma' suçlarını işlediğine yönelik yeterli delil oluşturduğu belirtildi. Yıldız'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlanacak.