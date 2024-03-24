‘Yeter ki çocuklarımız mutlu olsun’

Çocuk Hakları Komisyonu 'Dilek Ağacı' projesini 8 yıl önce hayata geçirdi. Belirlenen okullardaki öğrenciler isteklerini kağıtlara yazıp komisyona ulaştırıyor, dilek ağacına konulan bu istekler avukatlar tarafından çekilip, alınan hediyeler çocuklara ulaştırılıyordu. Ancak bu projenin konsepti bu yıl depremzede çocuklar için değiştirildi. Hatay'da konteynır kentte kalan depremzede çocuklar isteklerini kağıda yazıp, komisyona gönderdi. 'Umut Ağacı'na asılan bu istekler avukatlar tarafından alınıp, çocuklara teslim edilecek. Proje ile ilgili konuşan Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Atilla Tarhan, "Umutla bakan gözleri sıcak bir gülüşle birleştirmek için' sloganıyla yola çıktık. Dileklerde binden fazla kalemimiz var. Bunların yarısı çocukların kendi istedikleri, hayallerini gerçekleştirmek için istedikleri dilekler. Geriye kalan ise çocukların ihtiyaçlarına göre bizim belirlediğimiz kırtasiye, giyim gibi malzemelerinden oluşturacak. Çocukların 1 yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planladık. Meslektaşlarımız, hakim, savcılarımız, adliye personeli bu dilekleri çekerek çocukların hayallerini gerçekleştirecek. 20 Nisan tarihinde Hatay'a giderek çocuklara teslim edeceğiz. Yeter ki onlar mutlu olsun" dedi.Depremin ilk anından beri bölgeye çok sayıda yardım gönderen Konya Barosu Başkanı Av. Oktay Unkur ise, "8 yıldır süren bir projemizdi. Dilek Ağacı isimli projemizi bu yıla özel deprem bölgesindeki çocuklarımız için Umut Ağacı projesine çevirdik. Bu proje konteynırlarda yaşayan çocuklarımızın hem okul ihtiyaçlarını hem de kendi isteklerini karşılamayı amaçlıyor. Oyuncak, kitap, kırtasiye malzemeleri ve kendileri hangi bir şeyi isterse onlara kavuşacaklar. Umut Ağacımızın üzerinde çocuklarımızın kendi el yazılarıyla kağıtlar var. Meslektaşlarımızın bu kağıtları açıp, geleceğimiz olan çocukların isteklerini karşılıyorlar. 746 çocuğumuza ulaşmaya hedefliyoruz" diye konuştu.