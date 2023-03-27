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Giriş Tarihi: 28.3.2023

Yiğitler’de ikinci etap hızlandı

Büyükşehir Belediyesi depreme karşı daha dirençli bir Bursa hedefliyor. Bu nedenle kentsel dönüşüm projelerine hız verildi. Yiğitler’deki dönüşümün ilk etabında kaba inşaatlar tamamlandı. İkinci etap için yıkımlar hızlandırıldı

Yiğitler’de ikinci etap hızlandı
Büyükşehir Belediyesi, birinci derece deprem kuşağında olan Bursa'nın depreme karşı daha güvenli kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. Zaman içinde yıpranan fiziksel ve sosyal çöküntü alanlarını iyileştirerek, depreme dayanıklı konutlarla Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi'nin, Yıldırım'ın Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinde ilk etap inşaatları hızla yükseliyor. Zemin artı 7 kat olarak, 4 bloktan oluşan, toplam 104 daire ve 16 dükkanın yapıldığı 1. Etapta, hak sahiplerine ait olan 65 konut ve 2 dükkanın sahipleri geçtiğimiz günlerde yapılan kura ile belirlenmişti. Toplam 6.19 hektar alanı kapsayan, 3 etabın da tamamlanmasıyla toplamda 500 konutun inşa edileceği projenin ikinci etabı, gayrimenkul karşılığı uzlaşma sağlanan hak sahiplerine ait binaların yıkımı ile devam ediyor. Proje çerçevesinde Erdoğan Caddesi ile Esenevler Kavşağı arasındaki yolda kalan 29 bina sahibinden 21'iyle uzlaşma sağlanırken, 8 binanın daha yıkımına başlandı. Daha önce yıkımı tamamlanan 9 bina ve yeni yıkılanlarla birlikte toplam 17 binanın yıkımı tamamlanırken, uzlaşma sağlanan 4 binada ise tahliye işlemleri devam ediyor. Kalan 8 bina ile ilgili de kamulaştırma işlemleri halen devam ediyor. Bu yıkımlarla Erdoğan Caddesi ile 2. Cadde bağlantı yolları ulaşıma açılarak, ilçenin önemli ulaşım aksları Ankara Yolu Esenevler Kavşağı'na bağlanmış olacak.




YILDIRIM'A DEĞER KATACAK
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kaçak ve çarpık yapılaşma yoğunluğunun fazla olduğu Yıldırım'da hayata geçirilen projenin bölgede yapılacak diğer dönüşümlere de örnek teşkil edeceğini söyledi. Birinci etaptaki hak sahiplerinin kura ile belirlendiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "İkinci etap, kentleşmenin yanında bölgede ulaşımın nefes alması bakımından da büyük önem taşıyor. Bu yıkımlarla Erdoğan Caddesi, Ankara Yolu üzerindeki Esenevler Kavşağı'na bağlanmış olacak. Bu süreci, vatandaş odaklı anlayışla, kar amacı gütmeyen, karşılıklı güven ilişkisine dayalı model ile başlattık ve öyle devam ediyoruz. Proje, hem Yıldırım'a değer katacak hem de bölge halkının yaşam kalitesini yükseltecek" dedi.

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Yiğitler’de ikinci etap hızlandı
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