Yıkılması gereken binaya güçlendirme ruhsatı verildi

İstanbul Şişli'de 37 yıl önce inşa edilen ve içinde yüzlerce kişinin yaşadığı 10 katlı apartmanın "yüksek yıkılma riski" olduğu raporla belgelendi. Ancak binanın yıkılıp tekrar yapılması gerekirken, Şişli Belediyesi'nce güçlendirme ruhsatı tanzim edildiği ve insan hayatının hiçe sayıldığı ortaya çıktı. Skandal olay, taraflarca mahkemeye taşındı ancak Şişli Belediyesi'nin İstanbul 6. İdare Mahkemesi, İstanbul 9. ve 5'inci Sulh Hukuk mahkemelerinde devam eden 'depreme ilişkin davaları' beklemeden karar verdiği iddia edildi.Konuya ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulunan Avukat Tuğrul Bayrak şunları söyledi:"Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Resul Emrah Şahan'ın imzasını taşıyan 15.03.2021 tarihli resmi yazıda 'Bina güçlendirilmeye uygun değildir' raporu olmasına rağmen, aynı belediye, binaya 2021-89777 sayılı güçlendirme ruhsatı tanzim etti. Bu ruhsat, İTÜ Deprem Kürsüsü sahibi uzman profesörlerin görüşlerinin tam aksine, yanlış statik hesaplamalarla yönetmeliklere aykırı, geçersiz mimari projeye göre düzenlendi. Binanın altından metro hattı geçiyor. Ayrıca altında 20 ton su deposu olan binaya güçlendirme izni verilmesi çok vahimdir, cinayettir. Bina hem ikamet edenlerin hem çevrede oturanları can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutlarda. Kesinlikle yıkılıp yeniden yapılmalıdır. Kahramanmaraş'ta 250 cana mezar olan Ebrar Sitesi gibi bir facianın yaşanması istemiyoruz."