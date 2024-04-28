Yılanın ısırdığı vatandaş yaktığı ateşle bulundu

Batman'da, pancar toplamaya giderken, sol ayağından yılanın ısırdığı Bahadır Taş (21), askeri helikopterle hastaneye götürüldü. Amcası Fatih Taş, "Helikopterin bizi görmesi ve yerimizi belirtmek için ateş yaktık, duman çıkardık. Yeğenimi helikopterle hastaneye ulaştıran devletimize minnettarız" dedi. Önceki akşam Sason ilçesi Akçalı köyü Budaklı mezrası Rabeni mevkisinde meydana gelen olay sonrası yaşadıklarını anlatan Fatih Taş devlete teşekkür ederken, "Hastamız şu anda yoğun bakımda ve durumu gayet iyi.Bu konuda, yetkililerden Allah razı olsun. Devletimiz, hastamız için seferber oldu. Jandarmamız, sağlıkçılarımız, Sason ve Kozluk karakol komutanlarımız ile jandarma seferber oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.Bahadır Taş'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. DHA