Yıldız çiftinin öldürülmesi davasında tanıklar dinlendi

Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Aleyna Yıldız, Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız ile avukatları katıldı. Maktullerin yakınları ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen O.D, Metris Cezaevinde tutuklu olduğu zaman sanıklardan Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız ile cezaevinde aynı koğuşta kaldığını anlatarak, "Koğuş küçüktü, konuşulanlar duyuluyordu. Mühyettin zaten cinayeti söyledi, Ferhat söylemedi. Kriminaldeki bir ayakkabı ve kamerada oynama yaptıklarını söylüyorlardı. Bunu koğuştaki herkes biliyordu. Tek bir delil kalmış oda HTS kayıtları" dedi.

Söz verilen maktul Esra Yıldız'ın annesi Yasemin Dallı, "Biz hiçbir şey bilmezken, dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen O.D. her şeyi biliyordu." ifadelerini kullandı.

Tanıkların dinlenildiği duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

- İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2021'de Esenyurt'ta yanan bir aracın yanında nüfus cüzdanı bulunan Nuri Yıldız'ın evine gidildiğinde eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürülmüş şekilde olduğu belirtiliyor.

Nuri Yıldız'ın da Beylikdüzü'nde başından 3 el ateş edilmiş şekilde ölü bulunduğu anlatılan iddianamede, yapılan araştırmada sanıklar Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız'ın maktulün aracıyla Beylikdüzü'ne giriş yaptıkları ve toprak araziye bir cisim attıklarının tespit edildiği kaydediliyor.

Sanıklar Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız'ın maktul Esra Yıldız'ın Avcılar'da yaşadığı konuta da girdikleri anlatılan iddianamede, otomobili getirip otoparka park eden kişinin sanık Aleyna Yıldız olduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanıklar Aleyna Yıldız, Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız'ın amcaları ve eşinin öldürülmesine ilişkin 2 kez "tasarlayarak öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "ruhsatsız silah kullanma" suçlarından 1 yıl 4'er aydan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.