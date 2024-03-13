Yıldız Holding’in “Konuşan Yazılar” sergisi Ankaralılarla buluştu

13 Mart tarihinde açılışı gerçekleşen sergi, 15 Nisan'a kadar haftanın her günü 09.00-17.00 saatlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

BAHATTİN AYDIN: HAT SANATININ KIYMETLİ ESERLERİNİ ANKARALILARLA BULUŞTURUYORUZ

Daha önce ülkemizin farklı illerinde sergilenen Konuşan Yazılar sergisinin şimdi de Ankaralılarla buluşacağını ifade eden Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, "Yıldız Holding olarak yürüttüğümüz kültür ve sanat faaliyetleriyle topluma fayda sağlamaya özen gösteriyoruz. Daha önce sergilediğimiz illerde yoğun ilgi gören ve hat sanatının öncü isimlerinin birbirinden değerli eserlerinden oluşan Konuşan Yazılar sergisini, Ramazan ayında başkentimizde sanatseverlerle bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm Ankaralıları Konuşan Yazılar sergisine davet ediyoruz" dedi.