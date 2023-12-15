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Giriş Tarihi: 15.12.2023

Yıldız Sarayı’nda sıvanın altında sürpriz resimler

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yıldız Sarayı’nda sıvanın altında sürpriz resimler
Yıldız Sarayı'nda 5 yıl önce başlatılan restorasyon çalışması devam ediyor. Sarayın ikinci avlusunda yer alan Çukur Sarayın boya ve sıva temizliği yapılan duvarlarında, Beylerbeyi Sarayı, Beykoz Kasrı, Mesudiye Zırhlısı ve Kız Kulesi ile yelkenlilerin yer aldığı Boğaziçi manzarası resimlerine ulaşıldı. Milli Saraylar Başkanı Yıldız, "Bunların hepsi aslında, bu tip 19. yüzyıl yapılarında ilk defa karşımıza çıkan şeyler. Bu yönüyle burada yaptığımız çalışmanın mesleğimiz açısından çok önemli bulguları içerdiğini söyleyebilirim" dedi.

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Yıldız Sarayı’nda sıvanın altında sürpriz resimler
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