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Giriş Tarihi: 19.6.2022 11:04 Son Güncelleme: 19.6.2022 11:08

Yılın fedakar babası

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Yılın fedakar babası

Trabzon’da yaşayan 43 yaşındaki Ziya Tosun, böbrek yetmezliği hastası olan lise öğrencisi kızına kendi böbreğini verdi. Kızına verdiği böbrek ise 3 yıl sonra infilak etti. Kızına daha sonra kadavradan çıkan böbrek nakledildi. Lise öğrencisi Edanur Tosun, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. Baba Ziya Tosun’a, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün “Her Okulun Projesi Olsun”(HOPO) projesi kapsamında “Yılın En Fedakar Babası" ödülü verildi. SABAH'a konuşan Baba Ziya Tosun, ” Ne yaptıysam kızımı hayatta tutamadım. Keşke kızım yaşasaydı. Ona diğer böbreğimi de vermek istedim ama doktorlar uygun görmedi. Onun acısı yüreğimde hiç dinmiyor. Okulu tarafından bana “Yılın fedakar babası” ödülü verildi. Her baba benim verdiğim mücadeleyi verirdi. Kızımı unutmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Trabzon'da, Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1.sınıfta öğrenim gören kızı Edanur Tosun (15), 6 yaşındayken böbrek yetmezliği hastalığına yakalandı. Edanur 9 yıldır hem öğrenim görüyordu hem de börek yetmezliği hastalığından dolayı diyalize girerek, tedavi görüyordu. Edanur 2015 yılında ise İstanbul'da tedavi gördükten sonra tekrar Trabzon'a gelerek tedavisine burada devam edildi. 2018 yılında ise babası Ziya Tosun kızına böbreğini verdi. 2 yıl sonra babasının verdiği böbrekte iflas eden Edanur'a bu sefer Trabzon'da kadavradan çıkan böbrek nakledildi. Edanur'a kadavradan çıkarılıp, nakledilen böbrekte 3 yıl sonra infilak etti. Lise 1.sınıfta okuyan Edanur, geçen yıl Ekim ayında hayatını kaybetti.

Trabzon'un 3 nolu Erdoğdu Mahallesi'nde yaşayan ve oradaki bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan 2 kız bir erkek, 3 çocuk babası Ziya Tosun(43)'a bu yıl Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Her Okulun Projesi Olsun" proje kapsamında "Yılın en fedakar babası" ödülü verildi. Baba Ziya Tosun yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

"KIZIMIN YAŞAMSI İÇİN ONA DİĞER BÖBREĞİMİ DE VERMEK İSTEDİM"

Kızının 6 yaşındayken böbrek yetmezliği hastalığına yakalandığını belirten baba Ziya Tosun, "ilk göz ağrım Edanur'umun yaşaması için çok mücadele verdim.4 yıl önce Edanur'u İstanbul'a götürdüm. Oradaki hastanede tedavisini yapıldı. Edanur'un oradaki tedavisi bitince Trabzon'a geldik ve burada tedavisine devam edildi. Hem okula gidiyordu, hem de diyalize giriyordu. Edanur'a böbrek nakli gerekti. Nakil için ismini sıraya almışlardı. O arada kızım gittikçe hiçbir şey yemiyor, halsiz düşüyordu. Doktorlarla görüşüp ona böbreğimi vermek istedim. Doktorlar bana yaptıkları tetkiklerden sonra ameliyata girip,ona böbreğimi verdim. Edanur benim böbreğimle 2 yıl biraz rahat yaşadı. Sonra ise tekrar aynı durumları yaşamaya başladığında ise hastanede yapılan tetkiklerde ona verdiğim böbrek te infilak etmiş dediler. Sonra kadavradan alınan böbrek Edanur'a nakledildi. O böbrekte 1 yıl sonra infilak etti. Kızım geçen yıl Ekim ayında hayatını kaybetti.

ONU YAŞATMAK İÇİN ÇOK MÜCADELE VERDİM AMA BAŞARAMADIM

"Onun için çok mücadele verdim. Kızım okula gittiğinde yaşadığı acıları arkadaşlarına yansıtmıyordu. Güler yüzlü, cana yakın bir kişiliği vardı. İstanbul'da ki hastanede de tedavi görürken doktorlar onu çok sevmişti ve ona doğum günü pastası kesmişlerdi. Ona diğer böbreğimi de vermek istedim ama doktorlar bu isteğimi kabul etmediler. Onu yaşatmak için çok mücadele verdim ama başaramadım. O benim İlk göz ağrımdı," dedi

MEZARINA GİDEREK ONA MÜJDEYİ VERDİM "BABAN, YILIN FEDAKAR BABASI SEÇİLDİ"

Edanur ilk göz ağrımdı. Ondan sonra 2 kız bir erkek çocuğum daha var. Onlarla hayatımızı sürdürürken, bu yıl kızımın öğrenim gördüğü Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Her Okulun Projesi Olsun" proje kapsamında "Yılın fedakar babası" seçilerek plaketle ödüllendirildim. Sonra kızımın mezarına giderek ona " baban yılın fedakar babası seçildi" diyerek ağladım. Kızımı unutmadıkları için herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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