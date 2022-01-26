Yılmaz: “Bakalım Orby ne diyecek?”

İstanbul Belediyesi karla mücadelede sınıfta kaldı. Binlerce vatandaş tuzlama ve küreme çalışması yapılmadığı için saatlerce yollarda mahsur kaldı. Yolda kalanlar arasında ünlü isimler de vardı. Neredeyse 24 saati bulan esaretin ardından tepkilerin odağında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yardımcısı Murat Ongun vardı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İmamoğlu'nun balıkçıdaki görüşmesi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

KİMLERLE KADEH TOKUŞTURDU?

Kocaeli Milletvekili Yılmaz; "İstanbul bir afete maruz kalmış vatandaş yollarda çile çekerken; İstanbul Belediye Başkanı Rumelikavağı'nda Rakı-Balık sofrasını kurmuş önemli(!) misafirlerini ağırlıyormuş. Vatandaş; mağdur ve öfkeli bir şekilde arabasını terketmiş evine sağ salim gitme telaşındayken, Başkanın sözcüsü İsviçre'de bir kayak merkezinden süreci yönetiyormuş! Gelelim, Rakı-Balık sofrasına! Sıradan bir ''yemek molası'' canım, abartılacak ne var? Konuklar mühim! İstanbulludan dahi mühim! Sonuçta İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve eşiyle kadeh tokuşturulacak! Ve tabi oradaysa ne büyük saadet! Orby'le tanışılacak! İngiliz Büyükelçi'sinin ziyaretleri önemli. Hele de Orby! Hatırlayın! 23 Nisan 2019'da Sir Dominick, kendi Partisini kurma aşamasında olan Ali Babacan'ı ziyaret etmişti." dedi.

BEKLEYELİM BAKALIM NE DİYECEK?

Büyükelçisi Chilcott'un Babacan ziyaretinin ardından köpeği Orby üzerinden paylaştığı "Hayat sürprizlerle dolu. Köpeğim kendi Twitter hesabını açmış. Sanırım bu durum evimizde bazı tartışmalara yol açacak. Ama bugün doğum günü olduğu için, ona iyi şanslar diliyorum." mesajı hatırlatan Milletvekili Yılmaz; "Bekleyelim bakalım; Sir Dominick'le görüşme adına görev ihmali yapmayı dahi göze alan İmamoğlu'nun bu fedakarlığı karşısında Büyükelçi'nin köpeği Orby nasıl bir twit atacak?" şeklinde konuştu.