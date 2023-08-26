Yılmaz: "Milletimizi yükseklere taşıyacağız"

Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi'nin önünde düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Bugün burada istiklal ve istikbal mücadelenin gerçekleştiği topraklarda milli mücadelenin kilit şehri Afyonkarahisar Şuhut'ta bulunmaktan büyük mutluluk ve onu duyuyorum. Şuhut'tan Kocatepe'ye tüm Afyonkarahisar'dan bulunan vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyorum. Şanlı bir zafere dönüşen Büyük Taarruz Yüce Türk Milletinin azim ve kararlığının en güzel örneklerindendir. Dünya'nın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olan bağımsızlığımızın mührü Büyük Taarruz Zaferinin 101. Yıldönümü kutlu olsun. İstiklal harbimizin Başkomutan Cumhuriyetimizin hamisi Gazi Mustafa Kemal başta olamk üzere şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Cenabı Allah hepsinden razı olsun diyorum" dedi.

"BU TOPRAKLAR ŞEHİT KANLARI İLE YOĞRULMUŞ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Milletimizin kendisini tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmana karşı Malazgirt'te olduğu gibi yine bir Ağustos ayında Büyük Taarruzla bir tarih yazmasının yıl dönümündeyiz. 952 yıl önce Sultan Alparslan kazanılan zaferle Anadolu'nun ebedi yurdumuz olması için ilk adımı atmış kapıyı aralamıştır. 1071 yılında Malazgirt'te, 1514'de Çaldıran'da, 1526'DA Maraş'ta kazanılan zaferler hep Ağustos ayında gerçekleşmiştir. Şanlı tarihimizde zaferler ayı olarak bilinen bu ayda kazandığımız zaferlerde biride bugün burada Şuhut'ta başladı. 101. Yıl önce böyle bir günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Akşehir'den taşıdıkları karargahı Atatürk Evi olarak bilinen Hacı Veli Konağına getirdiler. Düşman ordusunun Düşman ordusunun tamamen yurttan atmak amacıyla Hacı Veli Konağında tarihimizin en büyük harp planlarından biri çizildi ve gerçekleştirildi. Ardında Büyük Taarruz başladı ve Cenabı Allah hamd olsun büyük bir zaferle neticelendi. Bu toraklar şehit kanları ile yoğrulmuş istiklalin kazanıldığı topraklardır. İstiklalimiz milletimizin feraseti ve fedakarlığı ile kazanılmıştır. Biz yeni nesillere istiklalimizi nasıl kazanıldığını ve tarihimizde neler yaşandığını anlatmak için çaba göstermeliyiz" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDE YENİ BİR YÜZYIL VAR"

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un "Tarih ibret alınsaydı eğer hiç tekerrür eder miydi?" sözlerine devam eden Yılmaz, "Bizim tarihi çok iyi bilmemiz lazım ki emin adımlarla geleceğe yürüme imkanımız olsun. Ayrıca burada ortaya konulan tabloda olduğu gibi kadını, erkeği ile genci, yaşlısı ile bir ve beraber oldukça Allah'ın izni ile daha güçlü bir geleceğe daha bağımsız daha müreffeh gelecek bizleri bekliyor. İstiklal ve İstikbalin yüzyılı Türkiye Yüzyılında ülkemizi önümüzdeki dönemdeki asrın lider ülkelerinden biri haline dönüştürmek için büyük ve güçlü Türkiye için azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı geride bıraktık. Önümüzde yeni bir yüzyıl var. Biz buna Türkiye yüzyılı diyoruz. Bu 100 yıldaki birikimlerimizi 100 yıldaki kazanımlarımızı güçlü bir şekilde koruyarak geleceğe 86 milyon olarak hep birlikte yürüyeceğiz ve ülkemizi milletimizi dünyada çok daha yükseklere taşıyacağız" dedi.