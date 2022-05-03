Yine faciadan dönüldü

İETT'nin bakımsız otobüsleri vatandaşın can güvenliğini tehdit ediyor. 1 yılda 158 binden fazla kaza ve arıza belgesi oluşturan İETT otobüslerinde kaza vakaları bitmek bilmiyor. Dün de Sultangazi'de istasyondan çıkan İETT otobüsü, freni boşalınca kaldırımı aşıp boş araziye uçtu. Kaza, Yunus Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolcu almak için istasyondan çıkan 34 LGC 89 plakalı İETT otobüsü, freni boşalınca kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan otobüs, hızını alamayıp çayırlık alana uçtu. Otobüste kimsenin olmaması ve yolun boş olması faciayı önledi.