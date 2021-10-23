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Giriş Tarihi: 23.10.2021 23:34 Son Güncelleme: 23.10.2021 23:37

Yine İETT yine arıza! Vatandaşlar otobüsü arkadan itti

AA
Yine İETT yine arıza! Vatandaşlar otobüsü arkadan itti

Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Arızalanan otobüsün durmasının ardından çevredeki vatandaşlar aracı arkadan itti

Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından yaklaşık 300 metre itildi.

Balat Mahallesi Manyasizade Caddesi'nde seyreden Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.

Arızalanan otobüsün durmasının ardından çevredeki vatandaşlar aracı arkadan itti. Yaklaşık 300 metre bu şekilde giden otobüs, bir süre sonra caddede durduruldu.

Otobüs, akşam saatlerinde çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

Arızalanan otobüsün vatandaşlarca itilmesine ilişkin görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

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Yine İETT yine arıza! Vatandaşlar otobüsü arkadan itti
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