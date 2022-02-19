Yine o kimlik, yine o müdür

Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı’nın, diğer birçok mağdurda olduğu gibi sahte emniyet müdürü “Adem Travacı” kimliği kullanılarak dolandırıldığı ortaya çıktı
İstanbul'da, 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel'in 10 günde 10 milyon lira dolandırılmasının ardından, dolandırıcıların ağına bu kez ünlü sosyolog Nilüfer Narlı (65) takılmıştı. Dolandırıcılar, Narlı'nın yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynetini almıştı. İki profesörün dolandırılmasında "Adem Travacı" isimli sözde polis müdürüne ait kimlik detayı ortaya çıktı. Dolandırıcılar, iki profesörü aynı günlerde "Adem Travacı"ya ait sözde polis müdürü kimliğini göndererek soydu. Prof. Dr. Narlı başından geçenleri anlatırken, "Grup amiri olarak Adem Travacı isimli şahsın operasyonu yönettiğini söylediler. Bana 3 adet polis kimliği fotoğrafı gönderdiler" demişti.
KAMERAYA YANSIDI
İki profesörün ifadesinde geçen sözde polis Adem Travacı geçmişte pek çok habere konu oldu. Travacı, 2001'de Laleli'de kendisini "Başkomiser" diye tanıtıp işyerinin kasasından 75 bin dolar aldı. 2005'te sahte narkotik polisi olarak piyasaya çıktı. 2016'da Antalya'da Suriyeli iki işadamı arasındaki alacak-verecek davasında yağma suçundan 22 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Profesörlerin dolandırıldığı tarihlerde iş kadını Yıldız K. ve 75 yaşındaki Nahide D. isimli iki kadın daha dolandırıldı. SABAH'ın ulaştığı o görüntülerde, Yıldız K.'nin ikametinin önündeki güvenlik kameralarına dolandırıcının eşkâli net olarak yansıdı.