Yine rezidans yine kadın ölümü

BİR genç kız daha lüks rezidanstan düşerek hayatını kaybetti. İstanbul Esenyurt'ta, önceki akşam lüks bir sitenin 10'uncu katındaki günübirlik kiralık dairede 2'si kadın 4 arkadaş alkol almaya başladı. 17 yaşındaki Rabia Yaman, ilerleyen saatlerde pencereden düşerek öldü. Evde bulunan Mehmet K., Volkan C. ve Ece N.A. ise iddiaya göre kaçmaya çalışırken durumu fark eden site sakinleri tarafından yakalandı. Yabancı uyruklu görgü tanığı F.M. polise, "Genç kız düşmeden önce, evdeki diğer bir kızla tartışıyordu. Kız düşünce pencerenin perdesinin kapatıldığını gördüm" dedi.Volkan C. ise ifadesinde şunları söyledi: "Eve girdik. Alkol aldık. Rabia alkolün etkisiyle kendisini kaybetti. Bir anda balkona yöneldi. Atlayacağını fark edince koşarak tuttum. Bağırarak Kübra'nın arkadaşı Ece ve Mehmet'i çağırdım. 'Bu atlayacak, zor engelledim' dedim. Ece N.A., 'Siz bırakın, ben konuşurum. Kız kıza anlaşırız' diyerek odaya geçtiler. Ece N.A. bir süre sonra odadan çıktı. 'Atladı' dedi." Ece N.A.'nın yaşının küçük olduğu ve pedagog eşliğinde ifade verdiği belirtildi. Rabia Yaman'ın birçok kez evden kaçtığı ortaya çıktı. Emniyette 29 suç kaydı bulunan Yaman'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için polisin araştırması sürüyor. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden Volkan C. ve Mehmet K. tutuklandı.