Haberler Yaşam Haberleri YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 6.9.2022 11:42 Son Güncelleme: 6.9.2022 11:43

YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YKS ek tercihler için nefesler tutuldu. Merakla beklenen YKS ek tercih tarihleri, geçtiğimiz günlerde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, “YKS ek tercihler ne zaman başlıyor ve bitiyor, ücreti ne kadar?’’ sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı? İşte 2022 YKS ek tercih tarihleri ve merak edilen tüm detaylar…

YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YKS ek tercih başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlk tercihlerde hiçbir kuruma yerleşemeyen üniversite adayları, YKS ek tercih işlemlerini ÖSYM tarafından belirtilen tarihler arasında ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. YKS ek tercih sürecinde üniversite boş kontenjanları ve taban puanları, adaylar için büyük önem arz edecek. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı? İşte 2022 YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu…

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

"2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi?" sorularının yanıtları ve YÖK tarafından paylaşılan tüm bilgiler şöyle;

2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ

YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül

YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül

YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül

YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül

YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.

YKS EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

TÜRKİYE'DE EN KOLAY İŞ BULAN 10 MESLEK

Başvuruda bulunmadan önce ülkemizde en kolay iş bulan mesleklere göz atmadan olmaz. İşte o mesleklerin listesi;

1-TIP

2-ECZACILIK

3-ODYOLOJİ

4-FİZYOTERAPİ

5-HEMŞİRELİK

6-PİLOTAJ

7-PSİKOLOJİ DANIŞMANLIK

8-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

9-SAĞLIK HİZMETLERİ

10-ÖĞRETMENLİK

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YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
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