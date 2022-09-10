YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS ek tercih kılavuzu ile terci nasıl yapılır, ücret ne kadar?

YKS ek tercih kılavuzu ile öğrenciler üniversite ikinci tercihlerini gerçekleştiriyor. Birçok öğrenci hala tercihlerini yapmadığı için YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar sorularını yöneltiyor. 2022 YKS ek tercih robotu ile birlikte YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite ek yerleştirme tarihleri 2022 öğrenilebiliyor. İşte detaylar...
YKS EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül
YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül
Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlamıştı.
YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURU EKRANI
Aşağıda yer alan linke tıklayarak başvuru ekranının açılmasından itibaren tercih işlemleriniz yapabilirsiniz.
YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM üzerinden 2022 YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar bilgisine erişebilirsiniz.
YKS EK TERCİH TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR 2022
osym.gov.tr adresinden ilk tercih işlemlerinde paylaşılan üniversite taban puanları ek yerleştirmeler için de geçerli olacak.
Ancak sadece boş kontenjanları kalan bölümler ve üniversiteleri tercih edilebilecek.
YKS 2. TERCİH HAKKINDA MERAK EDİLENLER
ÖSYM kılavuzu ile paylaşılan bilgiler şöyle:
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.