YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS ek tercih kılavuzu ile terci nasıl yapılır, ücret ne kadar?

YKS ek tercih kılavuzu ile öğrenciler üniversite ikinci tercihlerini gerçekleştiriyor. Birçok öğrenci hala tercihlerini yapmadığı için YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar sorularını yöneltiyor. 2022 YKS ek tercih robotu ile birlikte YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite ek yerleştirme tarihleri 2022 öğrenilebiliyor. İşte detaylar...