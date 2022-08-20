YKS ek tercih ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte ve ayın kaçında?

YKS ek tercih ne zaman, başvurular başladı mı, üniversite 2.ek tercih başvuru ücreti ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak. Herhangi bir programa kayıt yaptırmayanlar YKS 2. Tercih tarihleri içerisinde ek tercih işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden YKS ek tercihler başladı duyurusu beklenirken ikinci tercihlerini yapmak isteyen üniversite adaylara kılavuz yol gösterecek. İşte YKS ek tercih tarihleri 2022 2023
Üniversite sınavına giren adayların gündeminde bulunan YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.
ÖSYM YKS ek tercihleri için tarihleri henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.
Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlıyor.
Buna göre ilk tercihte ön lisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçları ardından ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.