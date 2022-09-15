Haberler Yaşam Haberleri YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS ek tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranından duyurulacak!
Giriş Tarihi: 15.9.2022 20:38

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS ek tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranından duyurulacak!

YKS ek tercih başvuruları için işlemler sona erdi. İşlemlerin tamamlanması ile birlikte şimdi katılımcılar YKS ek tercih sonuçlarını öğrenecekler. Bu noktada; ÖSYM’den gelecek son dakika açıklaması beklenirken “YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?” sorusuna da yanıt aranıyor. 2022 YKS ek tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranından duyurulacak!

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS ek tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranından duyurulacak!

YKS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. İşlemlerin sona ermesinin ardından ÖSYM AİS ekranı üzerinden sonuçlar duyurulacak. Geçtiğimiz sene YKS ek tercih sonuçları 1 Ekim 2021 tarihinde açıklanmıştı. İşte 2022 YKS ek tercih sonuçları hakkında bilgiler.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak henüz belli olmadı. Ancak YKS ek tercih elektronik kayıtları 25 Eylül tarihinde başlayacak.25 Eylül öncesinde YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILIR?

YKS ek yerleştirme kayıtları belli oldu. YKS ek tercih kayıtları, 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri, YKS ek tercih sonuçları elektronik kayıtları ise 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS ek tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranından duyurulacak!
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