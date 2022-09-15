YKS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. İşlemlerin sona ermesinin ardından ÖSYM AİS ekranı üzerinden sonuçlar duyurulacak. Geçtiğimiz sene YKS ek tercih sonuçları 1 Ekim 2021 tarihinde açıklanmıştı. İşte 2022 YKS ek tercih sonuçları hakkında bilgiler.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak henüz belli olmadı. Ancak YKS ek tercih elektronik kayıtları 25 Eylül tarihinde başlayacak.25 Eylül öncesinde YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.