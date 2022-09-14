YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS ek tercih/2.ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de!

YKS EK TERCİH ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazıbulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lereyönlendirebileceklerdir.Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracakadaylar hariç)Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracakadaylar hariç)Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığıVakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden veATM'den ücret yatırılmaz.)*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan"ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.