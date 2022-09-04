YKS ek tercihleri hakkında sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanacak ve adaylar 2.ek tercihlerini belirtilen tarihlerde kılavuz bilgilerine göre tamamlamış olacak. Bu noktada; internet üzerinden "YKS ek tercihler ne zaman? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte YKS ek tercih tarihleri 2022.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Üniversite 2. Tercih işlemleri henüz başlamadı. Sürecin ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS ek tercih kılavuzu ile adayların erişimine sunulması bekleniyor.
Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar listesinin yayınlanmasının ardından 2. Tercih dönemi başlayacak.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2. yerleştirme işlemlerine dair yayımlanacak kılavuz henüz adaylar ile paylaşılmadı. Kılavuz içinde üniversitelerin boş kontenjan bilgisi yer alması bekleniyor. Genel kılavuz için:
ÜNİVERSİTE 2. EK YERLEŞTİRME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.