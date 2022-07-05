YKS sonuçları için heyecan dorukta. Üniversite sınavı sonuçları için Temmuz ayı işaret edilmiş olup kritik günlere girildi. Haziran ayında üç oturumda düzenlenen sınava milyonlarca aday katılım gösterdi. YKS sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden ilan edilecek olup adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YKS sınav sonuçlarını T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Peki; YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS sonuçları 2022 erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?
TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir.