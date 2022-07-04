YKS sonuçları için heyecan dorukta. Üniversite sınavı sonuçları için Temmuz ayı işaret edilmiş olup kritik günlere girildi. Haziran ayında üç oturumda düzenlenen sınava milyonlarca aday katılım gösterdi. YKS sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden ilan edilecek olup adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YKS sınav sonuçlarını T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Peki; YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS sonuçları 2022 erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?