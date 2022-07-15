YKS TABAN PUANLARI: ÖSYM 2022 YKS 2 – 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklayacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kalmışken birçok genç, YKS taban puanları 2022 sorgulamasını yapmayı ihmal etmiyor. Üniversitelere taban puanları ve kontenjanları doğrultusunda giriliyor. Bunun yanı sıra YKS kontenjanları ve başarı sıralaması da birçok öğrenci ve ebeveyni tarafından sürekli olarak sorulmaktadır. Peki, YKS taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte YKS kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması dahil her şey!
2022 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2022 YKS üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Üniversitelerin taban puanlarının 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ilan edilmesi ile belli olması bekleniyor.
YKS TABAN PUANI SORGULA
YKS taban puanları yokatlas .yok.gov.tr üzerinden bakılıyor. Geçmiş yıllara ait taban puanlarını oradan sorgulayabilirsiniz.
YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ