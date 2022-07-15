Haberler Yaşam Haberleri YKS TABAN PUANLARI: ÖSYM 2022 YKS 2 – 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklayacak?
Giriş Tarihi: 15.7.2022 12:53

YKS TABAN PUANLARI: ÖSYM 2022 YKS 2 – 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklayacak?

Üniversite sınavları 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı AYT, TYT ve YDT sınavlarından oluşuyor. Sonuçlar 20 Temmuzda açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzu yayımlanacak. Bununla birlikte üniversite taban puanları ve kontenjanları da açıklanacak. YKS taban puanları 2022 birçok gencin merakla beklediği konuların başında geliyor. Sınavların açıklanmasına 5 gün kalmışken YKS 2022 üniversite kontenjanları ve başarı sıralamaları araştırılıyor. İşte YKS taban puanları açıklanma tarihi!

YKS TABAN PUANLARI: ÖSYM 2022 YKS 2 – 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklayacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kalmışken birçok genç, YKS taban puanları 2022 sorgulamasını yapmayı ihmal etmiyor. Üniversitelere taban puanları ve kontenjanları doğrultusunda giriliyor. Bunun yanı sıra YKS kontenjanları ve başarı sıralaması da birçok öğrenci ve ebeveyni tarafından sürekli olarak sorulmaktadır. Peki, YKS taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte YKS kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması dahil her şey!

2022 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2022 YKS üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Üniversitelerin taban puanlarının 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ilan edilmesi ile belli olması bekleniyor.

YKS TABAN PUANI SORGULA

YKS taban puanları yokatlas .yok.gov.tr üzerinden bakılıyor. Geçmiş yıllara ait taban puanlarını oradan sorgulayabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

YKS KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?

YKS başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. 20 Hazirandan sonra mutlaka açıklanması bekleniyor.

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YKS TABAN PUANLARI: ÖSYM 2022 YKS 2 – 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklayacak?
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