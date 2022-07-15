YKS TABAN PUANLARI: ÖSYM 2022 YKS 2 – 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklayacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kalmışken birçok genç, YKS taban puanları 2022 sorgulamasını yapmayı ihmal etmiyor. Üniversitelere taban puanları ve kontenjanları doğrultusunda giriliyor. Bunun yanı sıra YKS kontenjanları ve başarı sıralaması da birçok öğrenci ve ebeveyni tarafından sürekli olarak sorulmaktadır. Peki, YKS taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte YKS kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması dahil her şey!