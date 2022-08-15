Haberler Yaşam Haberleri YKS taban puanları ve boş kontenjanları 2022: ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS 2. tercih üniversite taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 15.8.2022 16:12

YKS taban puanları ve boş kontenjanları 2022: ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS 2. tercih üniversite taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralamaları

YKS taban puanları ve boş kontenjanları, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS 2. tercihleri için geri sayıma geçti. Bu noktada yeniden tercih listesi hazırlayacak olan adaylar, şimdiden YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanları araştırmalarına başladı. Peki, YKS 2. tercih üniversite taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı mı? İşte ÖSYM ile lisans/ön lisans YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…

YKS taban puanları ve boş kontenjanları 2022: ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS 2. tercih üniversite taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralamaları

27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercih sonuçları, 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla adayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, gözlerini YKS 2. tercihlere çevirdi. Bu kapsamda ek tercih sürecine girecek olan üniversite adayları, YKS boş kontenjanları ve taban puanları araştırmalarına başladı. Peki, YKS taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı mı? İşte 2022 ÖSYM kılavuzu ile YKS 2. ek tercih üniversite taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralamaları…

2022 YKS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

2022 YKS tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Ağustos Pazartesi günü adayların erişimine açıldı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihler için geri sayıma geçen adaylar, YKS üniversite taban puanları vw boş kontenjanları araştırmalarına başladı.

Ancak 2022 YKS 2. tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte tercih takviminin yanı sıra üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da belli olacak. YKS 2. tercih kılavuzu yayınlandığında haberimize eklenecektir.

YKS ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS tercih sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

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YKS taban puanları ve boş kontenjanları 2022: ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS 2. tercih üniversite taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralamaları
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