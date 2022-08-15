27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercih sonuçları, 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla adayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, gözlerini YKS 2. tercihlere çevirdi. Bu kapsamda ek tercih sürecine girecek olan üniversite adayları, YKS boş kontenjanları ve taban puanları araştırmalarına başladı. Peki, YKS taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı mı? İşte 2022 ÖSYM kılavuzu ile YKS 2. ek tercih üniversite taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralamaları…
2022 YKS tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Ağustos Pazartesi günü adayların erişimine açıldı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihler için geri sayıma geçen adaylar, YKS üniversite taban puanları vw boş kontenjanları araştırmalarına başladı.
Ancak 2022 YKS 2. tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte tercih takviminin yanı sıra üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da belli olacak. YKS 2. tercih kılavuzu yayınlandığında haberimize eklenecektir.
YKS tercih sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.
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YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.