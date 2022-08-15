27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercih sonuçları, 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla adayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, gözlerini YKS 2. tercihlere çevirdi. Bu kapsamda ek tercih sürecine girecek olan üniversite adayları, YKS boş kontenjanları ve taban puanları araştırmalarına başladı. Peki, YKS taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı mı? İşte 2022 ÖSYM kılavuzu ile YKS 2. ek tercih üniversite taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralamaları…