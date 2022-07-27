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Giriş Tarihi: 27.7.2022 14:08

YKS tercih kodu nedir? YKS tercih kodu nasıl bulunur, tercih adı ne anlama gelir?

YKS tercihleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başladı. Yayımlanan üniversite tercih kılavuzu doğrultusunda 24 tane okul tercih etme hakkına sahip olacak olan adaylar “YKS tercih kodu nedir? YKS tercih kodu nasıl bulunur, tercih adı ne anlama gelir?” sorularına yanıt aramaya başladı. Gitmek istedikleri okul ve bölümlere yönelik incelemelerde bulunan adaylar tercih kodunu nasıl bulacaklarını öğrenmek istiyor. Peki; tercih kodu nedir ve nasıl bulunur? İşte yanıtı.

YKS tercih kodu nedir? YKS tercih kodu nasıl bulunur, tercih adı ne anlama gelir?

YKS tercih sürecinin başlamasından itibaren milyonlarca üniversite adayı YKS tercih kodu hakkında araştırmalara başladı. Tercih edilecek okulların bölümünün kodu olarak tanımlanan tercih kodu YKS tercih kılavuzunda üniversite bölümler, taban puanları kısmında bölümlerin kodlarının ilk sütununda yer almaktadır. Peki; YKS tercih kodu nedir? YKS tercih kodu nasıl bulunur, tercih adı ne anlama gelir?

TERCİH KODU NEDİR?

Tercih kodu, tercih edilecek olan okulun bölümünün kodudur. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları, bu programların adları yer almaktadır.

TERCİH KODU NASIL BULUNUR?

YKS tercih kılavuzunda Üniversite bölümleri, taban puanları kısmında bölümlerin kodları bulunmaktadır. Yayınlanan tablo-3 ve tablo-4'te üniversiteye yerleştirme yapılacak programların kodları ilk sütunda yer almaktadır.

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Sadece tercih yapılacak tablolardan olmak koşuluyla girmek istenen yükseköğretim programlarını belirleyip, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adları tercih sırasına göre yazılacak.

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YKS tercih kodu nedir? YKS tercih kodu nasıl bulunur, tercih adı ne anlama gelir?
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