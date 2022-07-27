YKS tercih kodu nedir? YKS tercih kodu nasıl bulunur, tercih adı ne anlama gelir?

TERCİH KODU NASIL BULUNUR?

YKS tercih kılavuzunda Üniversite bölümleri, taban puanları kısmında bölümlerin kodları bulunmaktadır. Yayınlanan tablo-3 ve tablo-4'te üniversiteye yerleştirme yapılacak programların kodları ilk sütunda yer almaktadır.

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Sadece tercih yapılacak tablolardan olmak koşuluyla girmek istenen yükseköğretim programlarını belirleyip, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adları tercih sırasına göre yazılacak.