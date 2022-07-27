YKS tercih sürecinin başlamasından itibaren milyonlarca üniversite adayı YKS tercih kodu hakkında araştırmalara başladı. Tercih edilecek okulların bölümünün kodu olarak tanımlanan tercih kodu YKS tercih kılavuzunda üniversite bölümler, taban puanları kısmında bölümlerin kodlarının ilk sütununda yer almaktadır. Peki; YKS tercih kodu nedir? YKS tercih kodu nasıl bulunur, tercih adı ne anlama gelir?
TERCİH KODU NEDİR?
Tercih kodu, tercih edilecek olan okulun bölümünün kodudur. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları, bu programların adları yer almaktadır.
TERCİH KODU NASIL BULUNUR?
YKS tercih kılavuzunda Üniversite bölümleri, taban puanları kısmında bölümlerin kodları bulunmaktadır. Yayınlanan tablo-3 ve tablo-4'te üniversiteye yerleştirme yapılacak programların kodları ilk sütunda yer almaktadır.
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Sadece tercih yapılacak tablolardan olmak koşuluyla girmek istenen yükseköğretim programlarını belirleyip, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adları tercih sırasına göre yazılacak.