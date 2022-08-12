YKS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

"Üniversite yerleştirme sonuçları" ÖSYM Başkanlığı tarafından yüksek öğrenim görmek isteyenlere uygulanmış ve sonuçları duyurulmuştu. Aldıkları puanlar ve sıralamaları baz alarak tercih yapılmasının ardından YKS tercih sonuçları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi ve tüm bilgiler şöyle;