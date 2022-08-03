Üniversite tercihleri son günü yaklaşıyor. Tercih işlemleri için son günler yaşanıyor. Bu noktada puanlarına göre hedefledikleri üniversiteleri ve bölümleri YKS tercih robotu ile listelerine ekleyen adaylar "YKS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman" sorularına da yanıt aramaya başladı. ÖSYM takvimi ile belirlenen süreçte sonraki adım YKS tercih sonuçları olacak. Peki, 2022 YKS tercihleri ne zaman bitecek? İşte yanıtlar…

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

27 Temmuz tarihinde başlayan üniversite tercihleri 5 Ağustos 2022 Cuma günü son bulacak.

Adayların belirtilen son güne kadar tercih işlemlerini bitirmesi bekleniyor.

ÖSYM AİS YKS TERCİH EKRANI 2022