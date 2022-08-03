Üniversite tercihleri son günü yaklaşıyor. Tercih işlemleri için son günler yaşanıyor. Bu noktada puanlarına göre hedefledikleri üniversiteleri ve bölümleri YKS tercih robotu ile listelerine ekleyen adaylar "YKS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman" sorularına da yanıt aramaya başladı. ÖSYM takvimi ile belirlenen süreçte sonraki adım YKS tercih sonuçları olacak. Peki, 2022 YKS tercihleri ne zaman bitecek? İşte yanıtlar…
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
27 Temmuz tarihinde başlayan üniversite tercihleri 5 Ağustos 2022 Cuma günü son bulacak.
Adayların belirtilen son güne kadar tercih işlemlerini bitirmesi bekleniyor.
YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.
Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.
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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından üniversite tercihleri sonuç tarihi hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Bu noktada adaylar geçen yıllarda ortalama ne zaman açıklandığına odaklandı.
Geçtiğimiz yıllarda tercih bitiminden yaklaşık iki hafta sonra açıklandığı görülen sonuçların buna göre bu sene 19 Ağustos gibi açıklanması bekleniyor.