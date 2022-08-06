Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, hangi tarihler arasında? ÖSYM YKS tercihleri sonrası gözler 2022 - 2023 üniversite kayıt tarihlerinde!

Üniversite kayıtları için çok az bir süre kaldı ve YKS tercihleri sonuçlanması ile daha da önemli hale geldi. YKS tercih sonuçları yakın zamanda açıklanacak ve böylece üniversite kayıt tarihleri süresince öğrenciler kazandıkları bölüme kayıt olacaklar. Peki, üniversite kayıtları 2022 ne zaman, hangi tarihler arasında? Üniversite kayıt tarihleri ÖSYM tarafından belli oldu mu? İşte üniversite kayıtları hakkında bilgiler!
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercihleri 5 Ağustosta sonra erdi. YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz kesinleşmedi.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS tercih sonuçlarının bitmesiyle birlikte elektronik kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adaylar, istenen belgeleri tamamlayarak kayıt süreci dahilinde üniversitelere başvurmaları gerekir.
Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.
Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge
- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
- Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.