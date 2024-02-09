YKS ücretleri Bursa Büyükşehir’den

BURSA'DA, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav başvuru ücretleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "İster mezun olsun isterse de son sınıf öğrencisi olsun, zaten şehit ve gazi çocuklarımızın parasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız sübvanse ediyor. Diğer tüm öğrencilerimiz, ister özel, ister devlet okulu öğrencisi, isterse de mezun öğrencimiz olsun, parasını yatırmış da olsa müracaatını yaparsa 29 Şubat'a kadar parasını iade etmek kaydıyla veyahut parası bizim tarafımızdan ödenerek bu görev de yerine getirilmiş olacak" dedi. AA