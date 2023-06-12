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Giriş Tarihi: 12.6.2023 20:15

YKS'ye girecek depremzede adaylara önemli destek: Süre 15 Haziran'a uzatıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara yönelik ulaşım ve barınma desteği başvuru süresinin 15 Haziran mesai bitimine kadar uzatıldığını bildirdi.

AA
YKS’ye girecek depremzede adaylara önemli destek: Süre 15 Haziran’a uzatıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17-18 Haziran'da yapılacak 2023-YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara yönelik ulaşım ve barınma desteği süresi uzatıldı. Başvurular, 15 Haziran Perşembe mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Adayların ulaşım ve barınma ihtiyaçları, öncelik KYK yurtları olmak üzere valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden AFAD koordinesinde karşılanacak.

Ulaşım ve barınma desteği için başvurular, kimlik kartı, 2023-YKS sınava giriş belgesi ve ikametgah belgesi ile birlikte valilik ve kaymakamlıklara şahsen yapılacak.

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YKS'ye girecek depremzede adaylara önemli destek: Süre 15 Haziran'a uzatıldı
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