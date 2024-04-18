Yoğun bakım hastalarına robot elle şefkat

Atatürk Üniversitesinde akademisyenler, Kovid- 19 döneminden yola çıkarak hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören, özellikle bilinci kapalı hastalara tedavi sürecinde bir yakınının elini tutuyormuş hissi veren el şeklinde cihaz geliştirdi. Yakınlarından uzakta tedavi süreçleri devam eden hastalara olumlu etki yaratması için hazırlanan "Terapotik Dokunmatik" adlı cihaza, hasta yakınlarının sesi veya müzik, Kuran-ı Kerim gibi istenilen sesler eklenebiliyor. Özel bir maddeden yapılan el şeklinde cihaz, yatan hastanın elinin üzerine konularak zaman zaman sıkma refleksleri gerçekleştiriyor.Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Çiftçi, cihazın çıkış fikrinin Kovid-19 döneminde alınan tedbirlerden kaynaklandığını belirterek, "Uzakta olan bireylerin yakınlarına yardımcı olabilmek için onların seslerini hastamıza getirerek yanlarında oldukları hissini vermek için bunu geliştirdik. İnsanlar yoğun bakıma yakınlarını görmeye geldiği zaman ellerini yakınlarının elinin üzerine koyar ve 'Anne ben geldim, baba ben geldim, iyileşeceksin' gibi sözleriyle telkinlerde bulunurlar. Biz de o hissiyata ulaşmaya çalıştık" dedi.