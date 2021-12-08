Yoğun bakımdan çıktı, aşı çağırısında bulundu

Koronavirüse yakalanan ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde uzun süre tedavi gören Yasemin Yavuz, sağlık durumunun daha iyiye gitmesi üzerine servise alındı. Günlerce yaşam mücadelesi veren, yapay akciğer cihazına bağlı kalan Yavuz, "Çok zor süreçlerden geçtim. Doktorlarımızın hepsinden Allah razı olsun. Doktorlar vce personel çok iyi ilgilendiler. Allah'ıma şükürler olsun kurtuldum. Aşı olmadım. Bugün olurum yarın olurum diye erteledim. Kararsız kaldım. Çok pişman oldum.Aşılarınızı ihmal etmeyin. Bir an önce olun. Ben biraz daha iyi olunca aşılarımı olacağım inşallah. Eşim aşı oldu. Banada çok ısrar etti. Ama olmadım. Çok ama çok pişmanım" dedi

AŞIMI OLDUM FAYDASINI GÖRDÜM

Eşinin koronavirüs aşısı yaptırmadığını vurgulayan Oğuz Yavuz ise "Eşimi ilk hastaneye getirdiğimde belirtileri başlamıştı ama biz geç farkettik. Evde ilaç süreci başladı ve hastalık ilerledi. Daha sonra 5 gün kadar serviste yattı ama hastalık daha da ilerledi. Yoğun bakımda yaklaşık otuz gün kaldı eşim. Sağ olsun doktorlarımız özveriyle çalıştılar. Eşim yapay akciğer cihazına bağlandı. Entübasyon sürecinden sonra durumu iyiye gitti ve bizi servise aldılar. Süreci yakından gören ve yaşayan biri olarak herkese aşılarını olmalarını tavsiye ediyorum. Ben aşımı oldum ve faydasını gördüm. Eşim aşı olmadığı için zorlu süreçlerden geçti" diye konuştu.

ZORLU TEDAVİ SÜRECİ

Hastanın çok zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini aktaran Gebze Fatih Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Banu Şebnem Saraç ise "Yoğun bakıma alındıktan sonra 4. günde entübe olup aynı gün içinde ecmo cihazına bağlanan ve cihaz olmasa yaşam beklentisi beklenmeyen bir hastamızdı. Zorlu bir tedavi sürecinden geçti. Yasemin tüm yoğun bakım ekibi ve hastane personeli için mutluluk kaynağı. Bu süreçte çok hastamızı kaybettik ve çok üzüldük. Yasemine bakıp bakıp moral bulduk. Buradan herkese sesleniyorum. Lütfen aşılarınızı olun" dedi.