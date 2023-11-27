Yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı

KAR yağışı da Doğu'da etkisini sürdürüyor. Yoğun kar nedeniyle Erzurum-Bingöl Karayolu ulaşıma kapandı. Erzurum-Aksaray'da önceki gün etkili olan fırtına, akşam saatlerinde yerini yağmura bırakırken şehre gece yarısı lapa lapa kar yağdı. Bayburt'ta yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle dağlar ve Demirözü ilçe merkezi yeniden beyaz örtüye büründü. Bayburt-Erzurum karayolundaki Kop Dağı Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Ardahan-Artvin yolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Sivas'ta 48, Gümüşhane'de 27, Bartın'da 24 köy yolu kapandı. Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Uzungazi Köyü'nde, Zeki Aksu ve Turan Atmaca adlı kişiler donmak üzereyken AFAD, JAK ve UMKE ekiplerince kurtarıldı.