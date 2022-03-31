‘Yoğurt sadece 25 lira’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Manda yoğurdu yiyin’ tavsiyesi gündem oldu. Manda üreticisi Karaoğlan köylüleri, muhalefetin “Manda yoğurdu çok pahalı” iddiasına tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile bir anda Türkiye gündemine gelen manda yoğurdu ile ilgili muhalefetin ortaya attığı iddialara, tam 600 yıldır geçimini mandacılıktan sağlayan köylülerden itiraz geldi. Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin destekleri ile manda süt ve et ürünlerinin satışını yapan Karaoğlan köyü sakinleri, yüzde yüz doğal manda yoğurdunun kilogram fiyatının çok uygun olduğunu açıklayarak, "Pahalı değil, sadece 25 lira, el insaf. Bize ulaşın" dedi.
ARACI DEĞİL ÜRETİCİ KAZANIYOR
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar da, geçimini manda yetiştiriciliği ve ürünleri ile sağlayan Karaoğlan köyü sakinleri için önemli bir merkez kazandırdıklarını belirterek, "Cefakâr ve fedakâr manda yetiştiricilerimize destek olmak için aracı, komisyoncu olmadan onlara ulaşabileceğiniz bir satış merkezimiz var. Aracı değil, kıymetli üreticilerimiz kazansın" çağrısında bulundu.