‘Yoğurtçunun Oyun Havaları’ Grammy’ye aday

Besteci Erberk Eryılmaz'ın Türk halk müziğinden yola çıkarak bestelediği eserlerden oluşan "Dances of the Yogurt Maker" (Yoğurtçunun Oyun Havaları) isimli albümün yapımcısı Judith Sherman, 64. Grammy Ödülleri'nde aday gösterildi. Sherman ile "Yılın prodüktörü" dalında ödüle aday olan albüm, Eryılmaz'ın, Silifke başta olmak üzere Trakya, Ege ve Antakya gibi Anadolu'nun birçok yöresinin halk müziğinden ilham alarak hazırladığı, tahta kaşık, davul ve darbuka gibi Türk çalgılarını da kullandığı ezgilerden oluşuyor.