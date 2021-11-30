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Giriş Tarihi: 1.12.2021

Yok böyle acı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yok böyle acı

İzmir’de, Ayşe Vural uyuşturucu parası yüzünden tartıştığı kızını boğarak öldürmüştü. Kızı mezara, eşi cezaevine giren baba Saffet Vural, “Bundan daha acı ne olabilir” dedi

İzmir'de 6 ay önce uyuşturucu parası yüzünden çıkan tartışmada anne Ayşe Vural (59), kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldürmüştü. Kızı mezara, eşi cezaevine giren baba Saffet Vural, "Kızım uyuşturucu illeti yüzünden evi iki defa yakmaya çalıştı, annesinin üzerine kaynar su döktü. Hamile kız kardeşine bıçakla saldırıp öldürmek istedi. 12 yıldır geceleri uyku yüzü görmedik. En sonunda eşim katil oldu. Anneler babalar dikkatli olsunlar" dedi. Buca'da 17 Mayıs günü Ayşe Vural, polisi arayıp "Kızımı öldürdüm" diyerek teslim oldu. Eve giren ekipler, Zeynep Vural'ı yatağında cansız buldu. Ayşe Vural, evde bulunan eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural gözaltına alındı. Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Anne tutuklanırken, baba ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Uyuşturucu bağımlısı kızı mezara, eşi ise cezaevine giren Saffet Vural (69) ilk kez SABAH'a konuştu:



'ARKADAŞI UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDI'
Kızımı arkadaşı uyuşturucuya alıştırdı. 12 senedir bu uyuşturucu bataklığının içindeydi. Ne yaptıysak onu kurtaramadık. Kızımın hayatı düzene girer diye imam nikâhıyla evlendirdik. Ancak bu uyuşturucu belası yüzünden evliliğini yürütemedi. Son iki yılda iyice dengesiz bir insan haline geldi. Olaydan 3-4 gün önce eşimin sırtına kaynar su dökmüştü. Evimizi yakmaya çalıştı.
Kızım kafasına göre gece vakti çıkıp dolaşıyordu. Ona engel olamıyorduk. Olay günü de gece taksiyle gezip eve geldi. 170 lira taksi parası ödedik. Daha sonra eşimden uyuşturucu için para istedi. Aralarında sorun yaşandı. Eşim ve kızım diğer odadaydılar. Eşim oğluma, 'Ablan bayıldı. Yatak odasına taşıyalım' dedi. Oğlum da ablasının daha önceki gibi bayıldığını düşünerek yatak odasına taşıdı. Daha sonra eşim bana, "Senin dışarıda işin yok mu? Çık gez dolaş" dedi. Ben de dışarı çıktım. 2 saat sonra geri geldim. Eşim hiçbir şeyden bahsetmedi. Sabah uyandığımızda bize olayı anlattı. Sonra polise teslim oldu.
Zeynep, bir keresinde evli olan kızım Emel hamileyken ona bıçakla saldırmıştı. Elinden zor aldık. Son zamanlarda akıl sağlığı pek yerinde değildi. 12 yıl boyunca adeta ailece işkence çektik, geceleri uyuyamıyorduk.



'EŞİM HAPİSTE CEHENNEMİ YAŞIYOR'
Eşimi cezaevine ziyarete gittim. Bana "Burada cehennemi yaşıyorum. Özgürken, dışarıdayken bizim evde yediğimiz lokma cennet lokması gibiymiş" dedi. Cezaevinde ağlıyordu. Onu o halde görünce içim parçalandı. Keşke bu olaylar yaşanmasaydı. Kızımı toprağa verdim. Eşim cezaevine girdi. Bundan daha acı ne olabilir. Kızımızı uyuşturucu batağından kurtarmak için her şeyi yaptık. 4 kere akıl hastanesine yatırdık, olmadı. En sonunda eşim katil oldu. Olaydan sonra gözaltında olduğum için kızımın cenaze namazına bile katılamadım.

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