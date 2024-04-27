Yokluk kıtlık böceğine karşı topyekün seferberlik

Uzakdoğu'dan 35 yıl önce Kuzey ABD'ye ulaşan bu böcek, 20 yıl öncesinde Avrupa'da görüldü. Ülkemize ise 7 yıl önce Gürcistan'dan Artvin'e giren ve kötü kokusu nedeniyle 'Kahverengi Kokarca' diye adlandırılan bu böcek, kısa sürede İç Anadolu ve Marmara Bölgesi ile diğer bölgelerde görüldü. İlk başlarda üreticiler bu böceği pek önemsemese de aradan geçen 7 yıl içinde böceğin 300'den fazla sebze, meyve, bitki türleri ve ağaçlara zarar verdiği ortaya çıkınca 'istilacı böcek' olarak anılır oldu. Karadeniz'de bir evin ve bir okulun istilaya uğradığı görüntüler kamuoyunda ve sosyal medyada hızla yayılınca herkes bu böceğe karşı biran önce önlem alınmasını istedi. Tiyatro ve dizi oyuncusu sanatçı Metin Yıldız da 'Karadeniz bu Kahverengi Kokarca böceğinden acilen kurtulmalı' diyerek dikkatleri bu böceğin üzerine çekmeye çalıştı. Bu yıl yaz mevsiminin erken gelmesiyle hızla yayıldığı gözlenen istilacı böceğe karşı Tarım ve Orman Bakanlığı da çalışmalarına ve alınması gereken önlemlere ağırlık verdi.

BİYOLOJİK SAVAŞ ÜRÜNÜ MÜ?

Saklanabileceği her ortamı değerlendiren ve tam uyumadan kışı atlatmaya çalışan istilacı böcekle ilgili il ve ilçelerdeki Tarım Müdürlüklerinde ve köylerde üreticilerle bilgilendirme toplantıları yapılmaya başladı. 7 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği 'Kahverengi Kokarca'nın insan sağlığına zararlı olmadığı biliniyor. Son yıllarda kırsal alanların dışında evlerde de görülen bu böcek hakkında sosyal medyada değişik yorumlar yapılıyor ve böcek için 'biyolojik savaş ürünü' deniyor.

Yorumlarda, "Bu böceği basit görüp geçmeyin. Gördüğünüz yerde öldürün. Çok tehlikeli ve yayılmacı pis bir böcek. Bu uçakla ülkemiz üzerine serpilen biyolojik savaş ürünü. Evinize gizlice sızıp sizi uyurken ısırabilir. Hasta edici özelliği var. Kedi ve civcivleri de gözlerinden ısırıp kör edebiliyorlar" deniyor.

Bazı Ziraat Mühendisleri de kimyasal ilaçlamaya karşı olsalar da dönüm dönüm ve ev ev ilaçlama yapılması ve acilen topyekün seferber olunması gerektiğini anlatıyorlar. Üreticiler ve vatandaşlar ise 'Bu böcekler ile mücadele edilmezse hiçbir mahsul elde etme şansımız yok maalesef. Kıtlık kapıda. Yokluk kıtlık böceği ne varsa kökünü kazıyor. Sebze, meyve hiçbir şey bırakmıyor. Tavuklar bu böceği yok edebiliyorlar" diye yorum yapıyorlar. İstilacı böceğe karşı alınan önlemler kapsamında çok yakında 30 ilde samuray arıları doğaya salınacak. Samuray arıları, istilacı böceğin yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakarak çoğalmasını önlüyor. Broşürlerde Kahverengi Kokarca'nın ilkbahar gelmeden önce kitle halinde imhası için mesken olan yerlerde halk sağlığı alanlarında kullanılan ilaçlar ile ilaçlama yapılması isteniyor.