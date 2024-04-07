YÖK’ten yalanlama: Koşulsuz yatay geçiş hakkı iddiaları asılsız

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verildiği yönündeki iddiaları yalanladı. YÖK'ten yapılan açıklamada, bu tür haberlerin asılsız olduğu ifade edildi Açıklamada, daha önce Ukrayna krizinde olduğu gibi savaş nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerden şartları uygun olanlara yatay geçiş hakkı, uygun olmayanlara da bir anlamda misafir öğrencilik olan "özel öğrencilik" imkanı tanındığı aktarıldı. Açıklamada, "Savaş nedeniyle ülkelerinde eğitimine devam edemeyen Sudanlı ve Filistinli öğrenciler, şartları yerine getirmeleri koşuluyla yatay geçiş için üniversitelerimize müracaat edebilecekler. Şartları uygun olmayanlar ise bir süre misafir öğrenci olarak öğrenimlerini üniversitelerimizde sürdürecek. Savaş mağduru misafir öğrencilere tanınan özel öğrencilik imkanı, iddia edildiği gibi Türk vatandaşı öğrencilerimiz için bugün veya gelecekte hak kaybına yol açmayacak" denildi.