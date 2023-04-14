Yol verme inatlaşmasına 9 bin lira ceza

6 Nisan'da D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki iki araç sürücüsü inatlaşarak birbirlerinin üzerine araçlarını sürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücüler, hem kendilerini hem de yoldaki diğer sürücüleri tehlikeye soktu. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 STJ 50 plakalı araç sürücüsünün B.A. ve 34 LR 6081 plakalı araç sürücüsünün N.D. olduğunu tespit etti.