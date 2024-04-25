Yol verme tartışması cinayetle son buldu

stanbul Esenler'de dün akşam saatlerinde döner restoranında motokurye olarak çalışan Azad A. ile caddede ilerleyen bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü Ruhat Karasu, kuryenin sepetinden çalıştığı restoranın adını öğrenerek takip etti. Restoranda çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle motokurye Azad A. eline aldığı tornavida ile otomobil sürücüsünü yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı sürücü Ruhat Karasu hastaneye kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan motokurye Azad A. kısa sürede Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Azad A.'nın ifadesinde 'Yol verme yüzünden aramızda tartışma çıktı' dediği öne sürüldü.